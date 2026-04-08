Huerta Grande presentó una plataforma de Identificación Electrónica de Bovinos

Huerta Grande. En el día de ayer se realizó en Huerta Grande la presentación de la nueva plataforma de Identificación Electrónica de Bovinos, una herramienta clave para el fortalecimiento del sector productivo.

La jornada, dictada por personal de SENASA, estuvo destinada a productores, profesionales y público interesado, quienes participaron activamente en este espacio de formación e intercambio, enfocado en la incorporación de nuevas tecnologías para el desarrollo agropecuario.

El encuentro tuvo lugar en el SUM de la Municipalidad de Huerta Grande y contó con la presencia del intendente Germán Corazza, junto a representantes de instituciones del sector, entre ellos Mario Aguirre en representación de la Federación Agraria.

Una iniciativa que apuesta a la innovación y al crecimiento del campo, acompañando a quienes día a día impulsan la producción local.

