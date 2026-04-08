Jesús María vivió un fin de semana largo a puro lienzo

Jesús María. Finalmente se llevó a cabo el "21º Encuentro de Pintores Paisajistas" que reunió artistas buscando escenas, luces y detalles para pintar lo que identifica a Jesús María.

Cada participante recorrió distintos espacios y le dio su propia mirada a la ciudad, cada una con una forma distinta de representar la cultura y religión, desde lo cotidiano.

"Como dice la frase, ´el arte es la forma de mirar´, y este encuentro fue un poco eso: frenar, observar y redescubrir lo que nos rodea. Todo eso que fue tomando forma en las calles, encontró su lugar en el Museo de La Ciudad, entre obras y música del Coro Polifónico Municipal", señalaron desde la organización.

