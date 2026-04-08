La Cumbre: inscriben para el nuevo programa de auxiliares de guardavidas

La Cumbre. El municipio de La Cumbre informó que están abiertas las inscripciones para participar del nuevo programa de auxiliares de guardavidas, especialmente diseñado para personas con discapacidad.

En el marco de esta capacitación desarrollada y dictada por AMGAA Punilla, con el aval del programa Universidades Populares de la UNC y la Escuela de Oficios Municipal, los interesados podrán capacitarte para asistir a guardavidas en tareas de vigilancia y rescate acuático, ayudando a prevenir accidentes y salvar vidas.

Es requisito ser mayor de 18 años y poseer CUD. Más información e inscripciones al 3548 630630.

