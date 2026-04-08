La Feria Tilde reúne a editoriales de todo el país en el Centro Cultural Córdoba

La ciudad de Córdoba será sede este fin de semana de la quinta edición de Tilde Feria de Editoriales, un encuentro que reunirá a 120 sellos de todo el país en el Centro Cultural Córdoba, ubicado en avenida Poeta Lugones 401.

La propuesta se desarrollará el sábado 11 y domingo 12 de abril, de 16 a 21.30, con entrada libre y gratuita, y está orientada a promover el contacto entre editores, lectores y lectoras, además de la circulación de ideas y producciones literarias.

Además de los stands editoriales, el evento contará con una programación especial que incluirá lecturas, charlas, entrevistas públicas y actividades destinadas a las infancias. También habrá una propuesta musical de trasnoche.

Entre las escritoras invitadas se encuentran Alejandra Kamiya, María Gainza, Esther Cross, Elvira Hernández, Camila Vázquez, Sofía de la Vega y Paulina Cruzeño.

En esta edición, Entre Ríos será la provincia invitada de honor, con un espacio destacado para sus editoriales.

La organización está a cargo de Caballo Negro Editora y Los Ríos, con el acompañamiento de distintas instituciones culturales y privadas.

Durante el sábado se realizarán lecturas, diálogos y un cierre con música en vivo en el evento After Tilde. El domingo, en tanto, continuará la programación con talleres, mesas de escritoras y conversaciones abiertas al público.