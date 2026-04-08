Los F-16 ya operan en Córdoba con vuelos de entrenamiento

Los aviones F-16 incorporados por la Argentina continúan acumulando horas de vuelo en el Área Material Río IV, en el marco del Programa de Entrenamiento para Pilotos de la Fuerza Aérea.

Según informó el Ministerio de Defensa, estas operaciones forman parte del proceso de capacitación del personal y de la puesta en funcionamiento del sistema de armas, que representa un salto en las capacidades aeroespaciales del país.

Los vuelos permiten avanzar en la formación de pilotos y en la adaptación operativa a estas aeronaves, consideradas de última generación dentro de la flota militar.

Desde la cartera nacional señalaron que el objetivo es fortalecer la preparación, mejorar la capacidad de respuesta y optimizar el control del espacio aéreo argentino.

El despliegue se desarrolla en Río Cuarto, uno de los puntos estratégicos para el entrenamiento y la operación de este tipo de aeronaves en el país.