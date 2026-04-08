Marzo dejó lluvias abundantes en Punilla y las sierras

El mes de marzo dejó un escenario húmedo en el valle de Punilla, con precipitaciones que se ubicaron por encima de los valores habituales para esta época del año, según datos del informe hidrometeorológico provincial.

En la región serrana, donde se encuentra Punilla, los acumulados se movieron en general entre los 150 y 250 milímetros, con registros puntuales que superaron los 300 mm en distintos sectores de las sierras.

Estos valores se encuadran dentro de un contexto provincial donde gran parte del territorio presentó excesos de lluvias respecto a la media histórica, especialmente en el centro, este y noreste de Córdoba.

El comportamiento de las precipitaciones en Punilla tuvo un impacto directo en las cuencas de aporte a los embalses, favoreciendo la recuperación de reservas hídricas en la región.

De acuerdo al mapa de anomalías, las sierras mostraron en su mayoría valores por encima de lo normal, aunque con variaciones según cada sector.

En tanto, el análisis del año hidrológico indica que la provincia mantiene un saldo positivo en acumulación de lluvias, con Punilla dentro de un escenario general de aporte sostenido de agua.

Los datos surgen de la Red de Estaciones Meteorológicas automáticas de la provincia de Córdoba.