Reducen carriles en Circunvalación por trabajos en el arco norte

Caminos de las Sierras inició trabajos de rehabilitación de calzada en el arco norte de la avenida Circunvalación de Córdoba, con intervención sobre el carril lento del anillo externo.

Las tareas se desarrollan en un tramo de 2,7 kilómetros comprendido entre la avenida Rancagua y el distribuidor ubicado a la altura de la Ruta 9 Norte.

Como consecuencia de los trabajos, se dispuso una reducción de calzada, quedando habilitados dos carriles para la circulación vehicular. Esta situación podría generar demoras, especialmente en horarios de mayor tránsito.

Según se informó, las obras se extenderán durante aproximadamente dos semanas, en función de las condiciones operativas y climáticas.

Desde la empresa solicitaron a los automovilistas circular con precaución, disminuir la velocidad y respetar la señalización dispuesta en la zona, así como las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.