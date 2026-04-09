Alta Gracia celebró su 438° aniversario con un llamado a proyectar el futuro

Alta Gracia. En el marco de un nuevo aniversario de Alta Gracia, el intendente interino Jorge De Napoli encabezó ayer el acto protocolar por los 438 años de la ciudad, en el que convocó a la comunidad a renovar la mirada sobre su presente y futuro.

La ceremonia se desarrolló durante la mañana y contó con la participación de autoridades locales, entre ellas miembros del Honorable Concejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas, además de instituciones intermedias, sindicatos, fuerzas de seguridad y delegaciones escolares con sus respectivos abanderados. Vecinas y vecinos también se sumaron a la conmemoración.

Durante su discurso, De Napoli invitó a los ciudadanos a fortalecer el sentido de pertenencia: “Quiero invitar a los vecinos a que miremos nuestra ciudad con ojos nuevos. A que nos sintamos orgullosos de lo que hemos logrado y que sigamos cuidando este lugar que es nuestro hogar, nuestra herencia y nuestro futuro”, expresó.

El acto recordó uno de los hitos fundacionales de la ciudad: la cesión de tierras a Juan Nieto, hecho clave en el proceso histórico que dio origen a la actual Alta Gracia.

En esa línea, el intendente interino destacó el legado de quienes habitaron el territorio a lo largo del tiempo, haciendo mención a los pueblos originarios y a figuras destacadas vinculadas a la historia local, como el compositor Manuel de Falla.

“Hoy nos toca liderar el sueño que viene. Celebramos lo que fuimos, lo que somos y todo lo que todavía podemos ser”, concluyó De Napoli, en un mensaje que puso el acento en la construcción colectiva del futuro.

La jornada sirvió para reafirmar la identidad local y poner en valor el patrimonio cultural, así como el rol de la comunidad en el desarrollo de la ciudad.

