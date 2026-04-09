Córdoba sale a buscar a quienes no se vacunan y apunta a 20 mil personas

La Municipalidad de Córdoba lanzó dos programas para reforzar la vacunación en poblaciones prioritarias, con el objetivo de alcanzar a más de 20.000 personas en medio de un descenso sostenido en las coberturas.

El dato que encendió la alarma es que entre 2024 y 2025 ninguna vacuna alcanzó el 95% recomendado por organismos internacionales. Además, menos del 50% de los niños de 5 y 6 años tiene el esquema completo, y solo 4 de cada 10 llega al inicio escolar con todas las dosis.

Frente a este escenario, se puso en marcha el programa “Vacunar es Cuidar”, que apunta a niñas y niños de 3 a 12 años en jardines y escuelas municipales. En una primera etapa se implementa en seis instituciones, alcanzando a 1.895 estudiantes.

En algunos establecimientos ya se registraron resultados elevados, como en la escuela Papa Francisco, donde se logró el 100% de cobertura, y en la escuela Cooperativismo Argentino, con el 96%.

La estrategia incluye también a docentes, personal auxiliar y familias, considerados actores clave para mejorar la concientización y el acompañamiento en los esquemas de vacunación.

En paralelo, el municipio activó el programa “+ Cuidado Mayor”, destinado a adultos mayores. La campaña antigripal se desarrollará entre abril y mayo en 210 geriátricos públicos y privados, además de centros vecinales, hogares de día y otros espacios comunitarios. También se habilitará la plaza San Martín como punto de vacunación.

Se estima que esta iniciativa alcanzará a más de 5.500 personas, con el objetivo de mejorar el acceso a la inmunización y reducir riesgos asociados a enfermedades prevenibles.

Desde el municipio señalaron que acercar la vacunación a los territorios permite mejorar las coberturas y sostener el seguimiento sanitario, en un contexto donde la baja inmunización se consolida como una de las principales preocupaciones en salud pública.