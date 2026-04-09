Detectan tres nuevos casos de chikungunya en Córdoba

El Ministerio de Salud confirmó este jueves tres nuevos casos de chikungunya en el interior provincial, con lo que ya son ocho los registrados en lo que va de la temporada.

Dos de los contagios son autóctonos y corresponden a mujeres de 31 y 35 años en Villa Dolores, mientras que el restante es importado y se detectó en una mujer de 54 años oriunda de Malagueño. Todas recibieron atención ambulatoria.

Con esta actualización, el total se compone de cinco casos autóctonos y tres importados. En paralelo, no se registraron nuevos contagios de dengue, que se mantiene en cuatro casos en la temporada.

Tras la detección, equipos del Departamento de Zoonosis junto a municipios desplegaron operativos de bloqueo de foco, que incluyen la eliminación de criaderos de mosquitos, la búsqueda activa de posibles casos y la difusión de medidas preventivas en las zonas afectadas.

Desde la cartera sanitaria advirtieron que, por las condiciones climáticas actuales, el mosquito puede desarrollarse dentro de las viviendas, lo que incrementa el riesgo de transmisión.

El vector, el Aedes aegypti, se cría en agua limpia y estancada, por lo que se recomienda eliminar recipientes que puedan acumular agua, limpiar tanques y canaletas, y reforzar el uso de mosquiteros.

Además, ante síntomas como fiebre, dolor muscular o articular, cefalea, dolor detrás de los ojos o sarpullido, se debe acudir de inmediato a un centro de salud y evitar la automedicación con aspirinas o ibuprofeno.