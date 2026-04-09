Dictarán un Curso de Anfitrión Turístico en La Cumbre

La Cumbre. El próximo lunes 13 de abril se llevará a cabo el Curso de Anfitrión Turístico desarrollado por la Agencia Córdoba Turismo, impulsado conjuntamente con la Municipalidad de La Cumbre.

Esta formación, de acceso libre y gratuito, está dirigida al público en general y se llevará a cabo de 9 a 15 hs en la sede de Sala Caraffa (Pje Tassano 55. La Cumbre).

Para inscripciones, hacer click en el enlace y completar el formulario: https://forms.gle/j1JAe6cZgvznRP416

