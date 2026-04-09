Huerta Grande: ofrecerán atención en neurología en el Centro Benito Soria

Huerta Grande. El próximo martes 14 de abril a las 9:00 hs, el Dr. Damián Machicote brindará atención especializada en el Centro de Salud Benito Soria de Huerta Grande.

El profesional es miembro del Servicio de Clínica Médica y del Servicio de Neurología del Hospital Italiano de Buenos Aires, y forma parte del Grupo de Cefaleas de la Sociedad Neurológica Argentina.

"Una oportunidad para acceder a atención profesional y resolver consultas relacionadas con la salud neurológica", destacaron.

Turnos y consultas: 421 450 – 3548 550 437.