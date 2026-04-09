La Falda: comenzó el ciclo 2026 de la Escuela de Oficios Digitales

La Falda. Con cupos completos, comenzaron en La Falda los cursos de Podcast y Oratoria, que ya transitan su cuarto año consecutivo, de la mano de Cristian Curto, y el de Canva para Emprendedores, a cargo de Juan Miguel Franco.

"Desde la Municipalidad de La Falda, seguimos generando espacios de formación con herramientas reales, donde las ideas se transforman en oportunidades. Capacitate con nosotros! Compartí con tus amigos y en tus redes las actividades del CIT La Falda", dijeron desde la organización.

Preinscripciones en: https://forms.gle/ri7MCRHs2abr1aXa9

