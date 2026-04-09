Se inició el ciclo lectivo de la Escuela de Suboficiales de Policía en Valle Hermoso

Valle Hermoso. Autoridades de Gobierno y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Valle Hermoso participaron del acto de inicio del ciclo lectivo de la Escuela de Suboficiales de Policía “Gral. Manuel Belgrano”, Centro Anexo Valle Hermoso.

Acompañando este importante comienzo, se destacó el compromiso con la formación de nuevos agentes y el fortalecimiento de la seguridad en la región, apostando a la educación y al trabajo conjunto con las instituciones.

