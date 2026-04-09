Se puso en marcha en Bialet Massé el Centro de Varones

Bialet Massé. Se puso en marcha en Bialet Massé el Centro Integral de Varones, una propuesta que forma parte de una política de inclusión y prevención.

Este espacio está destinado a hombres en situación de violencia en su vínculo parental (de hijos hacia sus padres), brindando acompañamiento de manera confidencial y gratuita.

Se recibirán tanto consultas voluntarias como casos con derivación judicial.

Días y horarios:

Miércoles de 8:30 a 12:30 hs

Viernes de 15:00 a 19:00 hs

CIPAM – Rivadavia 475- T.E. 3541-687921

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