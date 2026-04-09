Para hombres en situación de violencia parental

Se puso en marcha en Bialet Massé el Centro de Varones

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Córdoba
jueves, 9 de abril de 2026 · 00:27

Bialet Massé. Se puso en marcha en Bialet Massé el Centro Integral de Varones, una propuesta que forma parte de una política de inclusión y prevención.
Este espacio está destinado a hombres en situación de violencia en su vínculo parental (de hijos hacia sus padres), brindando acompañamiento de manera confidencial y gratuita.
Se recibirán tanto consultas voluntarias como casos con derivación judicial.

Días y horarios:
Miércoles de 8:30 a 12:30 hs
Viernes de 15:00 a 19:00 hs
CIPAM – Rivadavia 475- T.E. 3541-687921
[email protected]
 

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