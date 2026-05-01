Bialet Massé lanzó el cronograma de la campaña de vacunación antirrábica

Bialet Massé. En Bialet Massé, la Municipalidad dio a conocer el cronograma completo de una nueva campaña gratuita de vacunación antirrábica, en el marco de una política sostenida de cuidado y compromiso con la salud animal.

La iniciativa, que se desarrollará durante las próximas semanas, recorrerá distintos barrios de la localidad con el objetivo de garantizar el acceso a la vacunación para perros y gatos, promoviendo además la prevención de enfermedades y el bienestar comunitario.

Según se informó, las jornadas confirmadas se realizarán en el horario de 9:00 a 13:00 en los siguientes puntos:



6 de mayo: Playa de Oro (Río Gallegos esquina Tierra del Fuego)

13 de mayo: 9 de Julio esquina San Martín (frente a la escuela Rosario)

20 de mayo: Villa Liliana (Dumenil esquina 19 de Diciembre)

27 de mayo: Villa Cristina (frente al corralón San Roque)



Desde el municipio destacaron que la campaña continuará abarcando todos los barrios en el transcurso de los próximos dos meses.

El operativo está a cargo del Dr. Sandro Príncipe, quien remarcó la importancia de la participación vecinal: “Seguiremos difundiendo las fechas en nuestras redes oficiales, seguinos para no perderte la fecha”, señalaron desde el área responsable.

La vacunación antirrábica es gratuita y fundamental para prevenir la rabia, una enfermedad que puede afectar tanto a animales como a personas, por lo que se recomienda a los vecinos acercar a sus mascotas en las fechas indicadas.

