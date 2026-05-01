Inscriben para el Desafío UTU en Capilla del Monte

Capilla del Monte. La localidad de Capilla del Monte, más galáctica del Valle de Punilla, se prepara para la quinta edición del Desafío UTU.

"Llega con precios promocionales para que corras cualquiera de las distancias y seas parte de una leyenda que NO PARA DE CRECER", dijeron desde el área de Prensa del municipio.

La competencia se llevará a cabo el 29 y 30 de agosto de 2026, en distancias de 70K | 55K | 35K | 28K | 20K | 10K | KV.

Las inscripciones se receptan en https://tyr.com.ar/utu2026.

