Laboulaye estrena planta cloacal para 25 mil vecinos

El gobernador Martín Llaryora inauguró este viernes la nueva planta depuradora de líquidos cloacales en Laboulaye, una obra clave para el sistema de saneamiento de la ciudad que beneficiará a más de 25 mil habitantes y permitirá acompañar su crecimiento urbano.

La instalación, considerada entre las más modernas del país, incorpora tecnología de última generación y está diseñada con capacidad de ampliación a futuro. “Es una de las más modernas del país y cumple con los máximos estándares en tratamiento de efluentes y cuidado ambiental”, señaló el mandatario durante la recorrida.

La obra forma parte del Plan de Igualdad Territorial y apunta a mejorar las condiciones ambientales y la calidad de vida de los vecinos, mediante una solución integral para el tratamiento de líquidos cloacales.

En términos técnicos, el proyecto incluyó la construcción de la planta depuradora, una estación de bombeo y 925 metros de cañería de impulsión. El sistema contempla además la descarga hacia el Canal Norte de Laboulaye, junto con intervenciones complementarias para garantizar su funcionamiento.

De manera paralela, avanza la ampliación de redes colectoras en el Parque Industrial, con un progreso cercano al 48%. Esta etapa prevé más de 1.700 metros de nuevas redes, conexiones domiciliarias, otra estación de bombeo y cañerías adicionales, ampliando el alcance del sistema y consolidando el desarrollo productivo local.