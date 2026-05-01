Laboulaye estrenó cancha olímpica y proyecta kartódromo

En el marco de su visita a Laboulaye, el gobernador Martín Llaryora inauguró una cancha de hockey de césped sintético con medidas olímpicas, ubicada en el predio del Ranqueles Rugby y Hockey Club, una obra que marca un salto de calidad para el deporte en el sur cordobés.

La cancha, única en su tipo en la región, permitirá mejorar el rendimiento y la competitividad de cientos de jugadoras del departamento Presidente Roque Sáenz Peña, donde al menos siete equipos practican la disciplina.

“Sabemos lo que significa contar con una cancha en estas condiciones, porque sin infraestructura es muy difícil desarrollarse”, afirmó el mandatario, quien además destacó que el proyecto fue posible gracias al trabajo conjunto entre el club, la comunidad, el municipio y la Provincia.

La obra demandó una inversión de 160 millones de pesos e incluyó la colocación de césped sintético, iluminación completa con seis torres y dimensiones reglamentarias de 93 por 55 metros.

Desde la institución, su presidenta Eleonora Rodríguez celebró la inauguración y señaló que se trata de “un sueño para toda la ciudad y la región”, al tiempo que remarcó que permitirá que más jugadoras continúen su desarrollo deportivo.

En paralelo, durante la jornada se firmó un convenio para la construcción de un kartódromo en conjunto con el Auto Moto Club Ricardo Risatti, que contempla la pavimentación del circuito y la zona de boxes.

El proyecto se complementa con la ampliación del Parque Industrial de Laboulaye, a partir de la donación de siete hectáreas por parte de la familia Risatti, lo que apunta a fortalecer el perfil productivo de la ciudad.

Según explicó Llaryora, estas iniciativas forman parte del Plan de Igualdad Territorial y buscan generar empleo, atraer inversiones y consolidar el crecimiento regional.

Autoridades provinciales y locales coincidieron en que las obras deportivas y productivas configuran un eje estratégico para el desarrollo, con impacto tanto en la economía como en la proyección de la ciudad a nivel provincial y nacional.