Lanzaron La Cumbre Destino Bodas´

La Cumbre. Con un evento celebrado en Casa Toledo Art Hotel, se llevó a cabo ayer el lanzamiento de La Cumbre Destino Bodas.

Del acto participaron el intendente Pablo Alicio; el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani; el presidente del Córdoba Bureau, Andrés Benetti, y Florencia Moyano Carranza, por la Asociación de Organizadores de Congresos, Ferias, Exposiciones y Afines de la Argentina (AOCA), en representación de la presidenta Sra. Patricia Durán Vaca.

Esta iniciativa viene a consolidar y acompañar una tendencia en crecimiento en esa localidad donde cada fin de semana casonas antiguas, hoteles, viñedos y campos de golf con atardeceres mágicos se convierten en el escenario perfecto de celebraciones inolvidables.

Durante el encuentro, del que también participó la secretaria de Turismo de la localidad de La Cumbre, Paola Olmos, se presentó el catálogo de prestadores de servicios -en el que confluyen desde fotógrafos hasta sonidistas, hoteles, peinadores, maquilladores y empresas de catering, entre otros-, con el objeto de poder brindar a los usuarios toda la información consolidada sobre proveedores de la localidad y zonas aledañas -que estará disponible y de manera actualizada en el sitio web www.lacumbre.gob.ar/turismo y en el código QR que contiene toda la información de la Secretaría de Turismo de la localidad de La Cumbre-, además de acompañar la difusión del producto en ferias provinciales y nacionales.

“Estamos muy contentos de celebrar el lanzamiento de Destino Bodas, un producto que viene a acompañar, a consolidar esta tendencia que son las bodas en destinos serranos como La Cumbre. Conociendo nuestras bondades y la calidad de nuestro producto, entendimos que organizarnos y trabajar conjuntamente con el sector privado, con el acompañamiento de la Agencia Córdoba Turismo, Córdoba Bureau y AOCA, potencia nuestro producto y mejora la calidad y la diversidad de lo que brindamos, con el objeto de generar más y mejores oportunidades para nuestros vecinos y vecinas. Destino Bodas es sellar el amor en un lugar que enamora”, expresó el intendente Alicio.

