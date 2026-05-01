Masivo desfile por Malvinas con Llaryora

Laboulaye vivió este viernes una jornada marcada por la memoria y la convocatoria, con un masivo desfile por el 44º aniversario del Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea Argentina, encabezado por el gobernador Martín Llaryora.

El acto se realizó en el Aero Club local y reunió a más de 600 integrantes de fuerzas armadas, instituciones de seguridad y organizaciones vinculadas, en lo que se consolidó como uno de los homenajes más importantes del interior provincial.

La conmemoración recuerda la primera acción en combate de la aviación militar argentina durante la Guerra de Malvinas, ocurrida el 1° de mayo de 1982, cuando se inició la denominada Batalla Aérea de las Malvinas.

Durante su discurso, Llaryora destacó que el encuentro busca “honrar el Bautismo de Fuego y abrazar la memoria de quienes lo dieron todo por la Patria”, y valoró el coraje de los pilotos argentinos, que enfrentaron condiciones extremas en defensa de la soberanía nacional.

El mandatario también subrayó el origen comunitario del evento, impulsado por el aeroclub, los veteranos y los vecinos, y adelantó su intención de que el desfile se consolide como un acto oficial año tras año.

La jornada incluyó además propuestas culturales, espectáculos artísticos y exhibiciones aeronáuticas abiertas al público, que reforzaron el carácter participativo de la conmemoración.

Organizado de manera conjunta entre el Centro de Veteranos de Guerra “Islas Malvinas” de Laboulaye, el Aero Club, el municipio y el Gobierno provincial, el evento se distingue por ser el único homenaje civil del país dedicado específicamente al Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea Argentina.

El intendente Gino Chiapello también participó del acto y destacó el compromiso de la comunidad con la causa Malvinas, señalando que se trata de una memoria que atraviesa generaciones.

El Bautismo de Fuego conmemora el inicio de las operaciones aéreas argentinas en el conflicto del Atlántico Sur, cuando aviones británicos bombardearon posiciones en las islas y se produjo la inmediata respuesta de la Fuerza Aérea, en una jornada que marcó un hito en la historia militar del país.