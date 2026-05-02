Clubes de James Craik reciben impulso con fondos provinciales

Tres clubes de la localidad de James Craik recibieron aportes económicos del Gobierno de Córdoba destinados a fortalecer sus instalaciones y ampliar las oportunidades para jóvenes que participan en actividades deportivas.

La entrega fue encabezada por el presidente de la Agencia Córdoba Joven, José Ignacio Scotto, junto al intendente Mariano Galfré, en una jornada que incluyó la recorrida por las instituciones beneficiadas. También participó el presidente de la Comunidad Regional Tercero Arriba e intendente de Las Perdices, Sergio Avalis.

Los aportes alcanzaron al Club Deportivo Infantil James Craik, al Club Deportivo Chañares y al Club Deportivo y Cultural Defensores. Cada institución recibió tres millones de pesos que serán destinados a mejoras edilicias y a la adquisición de elementos deportivos.

La iniciativa se articuló con el municipio local y forma parte de una política provincial orientada a consolidar a los clubes como espacios de desarrollo, contención y formación para jóvenes.

Durante la actividad, las autoridades destacaron el rol social que cumplen estas instituciones en la comunidad y la importancia de sostener inversiones que permitan ampliar su alcance y mejorar sus condiciones de funcionamiento.