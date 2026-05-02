Córdoba: policías y scouts se unieron contra el bullying

Efectivos de la Policía de Córdoba participaron este sábado de una jornada preventiva contra el bullying, en una actividad desarrollada junto a jóvenes en el marco de una propuesta scout orientada a fortalecer el respeto y la convivencia.

La iniciativa, denominada “Scout contra el bullying”, fue organizada por la Sección Scout dependiente del Departamento de Bienestar Policial. Durante el encuentro se realizaron dinámicas y actividades destinadas a generar conciencia sobre esta forma de violencia y promover espacios seguros para niñas, niños y adolescentes.

Desde la fuerza destacaron la importancia de identificar señales de alerta, como cambios de ánimo o situaciones de aislamiento, que pueden advertir sobre posibles casos de acoso.

La jornada se desarrolló con la participación de distintas dependencias policiales y tuvo como eje la construcción de entornos basados en el respeto, la escucha y la empatía.

Según indicaron, este tipo de acciones forman parte de una línea de trabajo orientada a la prevención y al acompañamiento de situaciones de bullying, en articulación con la comunidad.