Desfile y misa en Holmberg con aporte millonario provincial

Holmberg vivió este 30 de abril una jornada central de sus fiestas patronales en honor a Santa Catalina de Siena, con una amplia participación de vecinos, instituciones y fuerzas de seguridad que se sumaron a las actividades programadas.

El desfile cívico-militar, la misa y la procesión fueron los momentos más convocantes del día, que también incluyó propuestas en la plaza central. La celebración volvió a posicionarse como uno de los eventos más importantes del sur cordobés.

El intendente Maximiliano Rossetto destacó la magnitud del encuentro y el valor simbólico de la fecha para la comunidad, al tiempo que remarcó el crecimiento que viene experimentando la localidad en materia urbana y productiva.

Durante los festejos también estuvo presente el presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas, quien subrayó el acompañamiento del Gobierno provincial a los municipios del interior a través de obras y programas.

En ese marco, la Provincia de Córdoba otorgó un aporte de cinco millones de pesos destinado a la organización de las celebraciones, reforzando el respaldo institucional a la localidad.

De la jornada participaron además autoridades regionales, junto a representantes del Ejército Argentino, Gendarmería Nacional y fuerzas vivas.