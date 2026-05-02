Emprender en Córdoba: curso gratis y virtual hasta el 22

La Agencia Córdoba Joven lanzó una nueva convocatoria para participar de una capacitación gratuita orientada a emprendedores de toda la provincia, con el objetivo de brindar herramientas para desarrollar y consolidar proyectos de negocio.

El curso, denominado “Puesta en marcha de mi emprendimiento: Herramientas para el modelado de negocio”, es virtual y asincrónico, lo que permite a los participantes cursar a su propio ritmo. La propuesta aborda contenidos vinculados al desarrollo de ideas, análisis de viabilidad técnica, comercial y económica, desde la etapa inicial hasta su concreción.

La capacitación está dirigida a público en general sin límite de edad, con residencia en Córdoba. Como requisito, se solicita contar con CiDi Nivel 2.

Las inscripciones se encuentran abiertas desde el 1 y hasta el 22 de mayo a través de la plataforma Campus Córdoba, donde también se dicta el curso.

La formación tiene una duración de 20 horas e incluye videos, materiales de lectura y actividades prácticas vinculadas a cada emprendimiento. Para obtener la certificación, los participantes deberán aprobar evaluaciones por módulo y un examen final.

Desde el organismo provincial destacaron que la iniciativa busca acompañar a quienes apuestan a generar trabajo y potenciar sus proyectos, promoviendo el desarrollo emprendedor en todo el territorio.