Bialet Massé: capacitaron al personal municipal en primeros auxilios

Bialet Massé. Agentes de la Dirección de Prevención Comunitaria de la Municipalidad de Bialet Massé participaron de una capacitación en primeros auxilios, dictada por Bomberos Voluntarios de esa localidad.

Durante la jornada, se abordaron técnicas y protocolos de atención ante situaciones de emergencia, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de quienes, en muchas ocasiones, son los primeros en llegar a asistir accidentes o eventos traumáticos.

Estas instancias de formación reafirman el compromiso del Municipio con la preparación de sus equipos y el cuidado de la comunidad, brindando herramientas clave para una intervención rápida, segura y eficaz.

