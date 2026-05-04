Capilla del Monte: nuevos horarios en pediatría y radiología del hospital municipal

Capilla del Monte. El sistema de salud pública de Capilla del Monte suma mejoras en la organización de sus servicios con la actualización de horarios en dos áreas clave del Hospital Municipal Oscar A. Luqui: pediatría y radiología. Las modificaciones buscan optimizar la atención y facilitar el acceso de los vecinos.

En el caso del servicio de pediatría, se informó que atenderá los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 horas, mientras que martes y jueves lo hará de 14 a 17:30. Además, se incorporan guardias los sábados cada 15 días, de 10 a 13:30 horas. Desde el hospital indicaron que los turnos se otorgan el mismo día de atención a partir de las 7 de la mañana, modalidad que apunta a ordenar la demanda y garantizar una mejor respuesta a las familias.

Por otro lado, el servicio de radiología contará con un nuevo esquema horario a partir del lunes 4 de mayo, funcionando de 10 a 12 horas y de 17 a 19 horas. A diferencia de pediatría, la atención será por orden de llegada y sin turno previo, lo que permitirá agilizar estudios y diagnósticos en una franja más amplia del día.

Estas medidas forman parte de una política de fortalecimiento del sistema sanitario local impulsada por el municipio, orientada a mejorar la accesibilidad y la calidad de atención en áreas sensibles como la salud infantil y los servicios de diagnóstico.

Desde el Hospital Oscar A. Luqui remarcaron la importancia de que la comunidad conozca los nuevos horarios para hacer un uso más eficiente de los servicios y evitar demoras innecesarias.

