Controlan a senderistas y guías en el Champaquí para evitar riesgos

Sierras
Controlan a senderistas y guías en el Champaquí para evitar riesgosEl operativo se realizó en el acceso por Villa Alpina; reforzaron controles y brindaron recomendaciones a quienes inician el ascenso
Personal del DUAR, junto a guardaparques de la Provincia, llevó adelante un operativo preventivo en el ingreso al Cerro Champaquí por Villa Alpina, uno de los puntos más concurridos por senderistas y turistas.
Durante la jornada, se supervisó a los caminantes y a los guías habilitados, controlando la documentación correspondiente y el cumplimiento de las condiciones para realizar la actividad.
Además, se brindaron recomendaciones de seguridad a quienes emprendían el ascenso. Entre las principales indicaciones, se sugirió descargar previamente los senderos oficiales, registrar el ingreso y egreso mediante sistema QR, agendar números de emergencia y contar con hidratación, abrigo y elementos básicos.
El procedimiento apuntó a reducir riesgos y fortalecer la prevención en uno de los circuitos de montaña más exigentes de la provincia.