Dictarán un curso de podcast en La Falda

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Córdoba
lunes, 4 de mayo de 2026 · 01:47

La Falda. Este mes de mayo comienza la inscripción para  la 2da. cohorte de "Podcasting para entrenar tu oratoria", con cupos limitados.
"Durante 6 encuentros vas a aprender a desarrollar tu proyecto de podcast, mejorar tu comunicación frente al micrófono y producir tu primer episodio", señalaron los organizadores.

Qué se enseñará

* Cómo planificar un proyecto de podcast
* Técnicas de conducción y entrevista
* Herramientas de oratoria y comunicación
* Guionado y organización de contenidos
* Grabación y edición de audio
* Publicación y distribución en plataformas como Spotify y YouTube

La duración del curso es de 6 clases – 12 horas totales y se dictará los días miércoles de 15 a 17 hs.
Costo: $15.000.
Requisito: Conocimientos básicos de uso de notebook o PC, navegador web y sistema Windows.
Modalidad Presencial – Centro de Innovación Tecnológica La Falda
Preinscripción: https://forms.gle/9G4GYJ6tW7wHHddaA
 

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