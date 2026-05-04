Dictarán un curso de podcast en La Falda

La Falda. Este mes de mayo comienza la inscripción para la 2da. cohorte de "Podcasting para entrenar tu oratoria", con cupos limitados.

"Durante 6 encuentros vas a aprender a desarrollar tu proyecto de podcast, mejorar tu comunicación frente al micrófono y producir tu primer episodio", señalaron los organizadores.

Qué se enseñará

* Cómo planificar un proyecto de podcast

* Técnicas de conducción y entrevista

* Herramientas de oratoria y comunicación

* Guionado y organización de contenidos

* Grabación y edición de audio

* Publicación y distribución en plataformas como Spotify y YouTube

La duración del curso es de 6 clases – 12 horas totales y se dictará los días miércoles de 15 a 17 hs.

Costo: $15.000.

Requisito: Conocimientos básicos de uso de notebook o PC, navegador web y sistema Windows.

Modalidad Presencial – Centro de Innovación Tecnológica La Falda

Preinscripción: https://forms.gle/9G4GYJ6tW7wHHddaA

