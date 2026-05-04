San Roque: Bustamante festejó el Día del Trabajador con el personal comunal

San Roque. El jefe comunal de San Roque, Jorge Bustamante, celebró el día del trabajador con el personal comunal, con quienes compartió el tradicional locro.

" Queremos celebrar este día junto a quienes hacen todo lo posible por nuestra Comuna. Compartimos un almuerzo junto a todos los agentes comunales, porque nada une más que el trabajo y la mesa compartida. Saludamos a todos los vecinos y vecinas, que día a día con trabajo, dedicación y esfuerzo, son el motor más importante de nuestra sociedad. Su esfuerzo es el motor que mueve a San Roque", destacó Tito Bustamante.

