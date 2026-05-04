San Roque: Bustamante festejó el Día del Trabajador con el personal comunal

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Córdoba
lunes, 4 de mayo de 2026 · 01:45

San Roque. El jefe comunal de San Roque, Jorge Bustamante, celebró el día del trabajador con el personal comunal, con quienes compartió el tradicional locro. 
" Queremos celebrar este día junto a quienes hacen todo lo posible por nuestra Comuna. Compartimos un almuerzo  junto a todos los agentes comunales, porque nada une más que el trabajo y la mesa compartida. Saludamos a todos los vecinos y vecinas, que día a día con trabajo, dedicación y esfuerzo, son el motor más importante de nuestra sociedad. Su esfuerzo es el motor que mueve a San Roque", destacó Tito Bustamante. 
 

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