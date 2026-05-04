Valle Hermoso se prepara para vivir la 3ª Feria del Libro

Valle Hermoso. Del 7 al 9 de mayo, Valle Hermoso será nuevamente escenario de una celebración cultural que crece año a año: la Feria del Libro, una propuesta que combina literatura, historia, identidad local y participación comunitaria bajo el lema “Valle siente, lee y sueña”.

Organizada por la Dirección de Cultura y Educación del municipio, la tercera edición de la feria se desarrollará en la Carpa Estructural (Walter Consalvi 234) y reunirá a escritores, investigadores, artistas y vecinos en una agenda diversa pensada para todos los públicos.

Literatura, historia y raíces

El viernes 8 de mayo se destaca la presentación de Adela Boscarino, quien a las 15:00 hs abordará su obra “Historia o mito de un comechingón enamorado”, una propuesta que invita a revisar los relatos del pasado desde una mirada sensible, entre la historia y la tradición oral.

Ese mismo día, a las 16:00 hs, el paleontólogo Sebastián Apesteguía encabezará un conversatorio sobre la historia indígena de Punilla, un tema clave para comprender la identidad profunda del territorio. Su participación suma un enfoque científico y divulgativo que dialoga con el patrimonio cultural de la región.

Voces que mantienen viva la tradición

La feria también dará lugar a expresiones artísticas ligadas a la oralidad. Las recitadoras de Valle Hermoso tendrán su espacio con presentaciones que recuperan la poesía y la tradición:

7 de mayo – 12:00 hs: Marilú Gisbert interpretará un romance español.

8 de mayo – 12:30 hs: Laura Albornoz ofrecerá una obra vinculada al universo de Atahualpa.

Estas intervenciones reafirman el valor de la palabra hablada como vehículo de memoria y emoción.

Un encuentro que crece

Con tres jornadas consecutivas, la Feria del Libro se consolida como un punto de encuentro cultural en el Valle de Punilla, promoviendo no solo la lectura, sino también el diálogo entre disciplinas, generaciones y miradas.

Más que una agenda de actividades, la feria propone una experiencia: habitar el libro como espacio de encuentro, donde la historia, la ciencia y la poesía se entrelazan con la identidad local.

En tiempos donde la velocidad domina, Valle Hermoso apuesta —una vez más— por detenerse, abrir un libro y dejar que las historias hagan su trabajo silencioso: conectar, emocionar y pensar.