Ana Garat, la reconocida coreógrafa, llega a Córdoba para dictar talleres intensivos

La coreógrafa y docente Ana Garat brindará en Córdoba una serie de talleres intensivos de danza contemporánea y composición de movimiento, en una propuesta orientada a profundizar el trabajo corporal y creativo desde un enfoque integral.

Las actividades se llevarán a cabo del miércoles 6 al viernes 8 de mayo en el Espacio Cultural Museo de las Mujeres (Rivera Indarte 55), con un esquema de doble jornada que combina técnica y desarrollo coreográfico.

Por un lado, el taller de danza contemporánea abordará la organización del cuerpo a partir de la activación de cadenas miofasciales vinculadas al neurodesarrollo. Se trabajará con herramientas como empujes distales, biomecánica tenségrica y contracción sinérgica, en secuencias que buscan mejorar la eficiencia del movimiento y el cuidado corporal.

En paralelo, el taller de composición de movimiento estará enfocado en la construcción de lenguaje propio y el desarrollo de propuestas coreográficas. Incluirá instancias de improvisación basadas en el modelo estructural de Rudolf von Laban y referencias a creadores internacionales como Trisha Brown y Merce Cunningham.

Ambos espacios se dictarán durante las tres jornadas, de 14:30 a 16:30 el taller técnico y de 16:45 a 18:45 el de composición, conformando un formato intensivo de formación.

La propuesta está dirigida a bailarines, estudiantes y artistas con experiencia previa, y cada participante recibirá certificado de asistencia. La producción está a cargo de Exequiel Ramos y las inscripciones se realizan al número 3874636693.

Con una amplia trayectoria, Ana Garat se formó en el Taller de Danza del Teatro San Martín, integró el Ballet Contemporáneo dirigido por Oscar Aráiz y participó del grupo Nucleodanza. Además, realizó perfeccionamientos en Nueva York con la compañía de Trisha Brown y en el Laban Centre de Londres.

Actualmente, continúa desarrollando su labor pedagógica y artística, integrando enfoques contemporáneos como el método DNS, y consolidándose como una referente en la formación de bailarines tanto en el país como en el exterior.