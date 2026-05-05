Belén Probst presenta su libro El Proceso de Amar

Valle Hermoso. El próximo sábado 9 desde las 12,30 horas se presentará en la Feria del Libro de Valle Hermoso Belén Probst con su libro El Proceso de Amar.

Relatos, desahogos, caos y reflexiones de amor y dolor por la muerte de su hija.

El Proceso de Amar es un recorrido profundo y genuino en la vida de una mamá a la que le tocó vivir esta arrasadora experiencia. Belén Probst a través de su libro nos regala honestidad y la incansable necesidad de reflexionar sobre lo vivido, sin juicios, con el corazón abierto.

La Feria del libro en Valle Hermoso será una oportunidad de encuentro, escucha y reflexión.

"Los espero con el corazón abierto para sentir", destacó la escritora.

