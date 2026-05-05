Bialet Massé: comenzaron las clases del Taller Municipal de Tango

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Córdoba
martes, 5 de mayo de 2026 · 00:44

Bialet Massé. El municipio de Bialet Massé informó que comenzaron las clases del Taller Municipal de Tango. El mismo tiene su espacio en el CIC (Del Campillo esquina Rivadavia) los días lunes y miércoles de 21 a 23 hs.
Todavía quedan  cupos disponibles. La actividad es libre y gratuita con inscripción previa.
"Súmate a los diferentes talleres municipales. Por cualquier consulta comunicate a través de WhatsApp 3541 74 8624", invitaron desde el municipio.
 

Más de
Tango Bialet Massé

Comentarios