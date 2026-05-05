Córdoba sale al rescate de la discapacidad con un fondo millonario: ¿cómo aplicar?

El gobernador Martín Llaryora anunció la creación de “Córdoba Sostiene – Fondo de emergencia para discapacidad”, un programa dotado con $2.000 millones que busca asistir de manera urgente a instituciones que atraviesan una fuerte crisis económica.

La medida surge como respuesta al retiro de financiamiento por parte del Gobierno nacional, que impactó directamente en organizaciones que prestan servicios a personas con discapacidad. Según se informó, los recursos podrán destinarse a cubrir gastos corrientes de funcionamiento, honorarios profesionales y la compra de insumos esenciales.

El anuncio se realizó en el Centro Cívico junto a referentes de más de 200 instituciones cordobesas. Allí, el mandatario remarcó la necesidad de sostener el sistema ante el riesgo de colapso y cuestionó la falta de aplicación de la Ley de Emergencia en discapacidad.

“Lo que nos debe unir es cuidar a las personas en estado de discapacidad”, sostuvo Llaryora, quien además reclamó que se cumpla la normativa vigente y se regularicen los aportes adeudados por programas nacionales.

Desde el área de Salud y Desarrollo Humano, indicaron que el fondo se complementa con otras herramientas provinciales ya en marcha, como el Fondo Provincial de Inclusión Social de Personas con Discapacidad, que viene financiando proyectos de inserción y accesibilidad en todo el territorio.

Durante el acto, representantes de distintas organizaciones advirtieron sobre la gravedad de la situación. Algunas instituciones señalaron que enfrentan dificultades para sostener sus actividades diarias y alertaron sobre el riesgo de cierre si no reciben asistencia inmediata.

Cómo aplicar

Las instituciones interesadas en acceder al fondo deben contar con personería jurídica vigente. Para iniciar el trámite, deberán comunicarse con la Dirección de Discapacidad de la Provincia a través de los canales habilitados.

Las consultas se pueden realizar por vía telefónica a los números (0351) 302-8929 y 347-9527, o mediante correo electrónico a [email protected].

El programa está dirigido a organizaciones de la sociedad civil, centros de rehabilitación, espacios educativos y entidades que trabajen con personas con discapacidad en Córdoba.