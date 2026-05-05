Dengue: cierran la sala de situación pero el brote sigue activo

El Ministerio de Salud de Córdoba realizó la última sala de situación de la temporada 2025-2026 por dengue, chikungunya y zika. Si bien las notificaciones se estabilizaron en las últimas semanas, las autoridades aclararon que el brote no está cerrado y que se mantendrán las tareas de vigilancia epidemiológica y control del mosquito.

Durante el período analizado, entre agosto de 2025 y abril de 2026, se confirmaron 4 casos de dengue y 24 de chikungunya en la provincia. Todos fueron atendidos de manera ambulatoria y no se registraron fallecidos.

En el detalle, dos de los casos de dengue fueron autóctonos —uno en Córdoba capital y otro en Río Ceballos— mientras que los restantes tuvieron antecedente de viaje a México. En cuanto al chikungunya, la mayoría de los contagios fueron locales, con fuerte concentración en Villa Dolores.

A pesar del descenso de las temperaturas, desde la cartera sanitaria insistieron en sostener las medidas de prevención en los hogares. Remarcaron la importancia de eliminar recipientes con agua acumulada y protegerse de las picaduras, ya que el mosquito puede seguir activo.

En paralelo, se realizaron 18 operativos de bloqueo de foco en distintos puntos de la provincia, con intervención en casi 200 manzanas y más de 1.900 viviendas. También se llevaron adelante monitoreos para detectar criaderos del mosquito Aedes aegypti y evaluar el riesgo sanitario.

Como parte de la estrategia, se instalaron sensores de oviposición en la ciudad de Córdoba, que permitieron identificar el inicio de la actividad reproductiva del mosquito a fines de septiembre.

Además, el Ministerio avanzó con capacitaciones para equipos de salud en toda la provincia, con foco en la detección temprana de síntomas, diagnóstico y manejo clínico de estas enfermedades.

Desde Salud remarcaron que, aunque el escenario actual es estable, la prevención sigue siendo clave para evitar nuevos brotes.