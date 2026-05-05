Digitalizan trámites de cementerios y se podrán hacer online

La Municipalidad de Córdoba habilitó la gestión online de trámites vinculados a cementerios municipales, en el marco del proceso de digitalización de servicios. A partir de ahora, los vecinos podrán iniciar y seguir estos procedimientos sin necesidad de trasladarse, a través de la Guía de Trámites.

La medida incorpora siete gestiones: cambio de titularidad por mutuo acuerdo, cambio de titularidad por fallecimiento del titular, cremación directa, cremación indirecta, exhumación, inhumación y solicitud de servicio funerario.

Según informaron desde el municipio, el sistema permite cargar la documentación requerida en formato digital —como fotos o archivos PDF— desde cualquier dispositivo, lo que busca agilizar los tiempos de respuesta y simplificar procesos que antes requerían mayor presencialidad.

El circuito incluye la verificación de requisitos, el inicio del trámite online y una instancia de revisión interna por parte del área de Cementerios. En caso de inconsistencias, se solicita al usuario completar la información para avanzar con la gestión.

Además, los avances y resoluciones serán notificados dentro de la misma plataforma, permitiendo el seguimiento en tiempo real.

La iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Ciudad Inteligente y Transformación Digital junto con la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección General de Cementerios.