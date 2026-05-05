Grave: tiraban desechos médicos en pleno centro de Córdoba

Un consultorio dermatológico fue clausurado de manera preventiva en Córdoba capital luego de que inspectores municipales detectaran el arrojo de residuos patógenos en la vía pública. El hecho se registró sobre calle Ituzaingó al 167, en una zona céntrica de la ciudad.

Durante el procedimiento, se encontraron bolsas negras en la vereda que contenían desechos médicos. Entre los elementos había guantes, barbijos, algodones, jeringas, cofias y cobertores de camillas. También se hallaron recetas que permitieron vincular esos residuos con el establecimiento.

Según se informó, el consultorio no contaba con la inscripción obligatoria en el Registro Único de Grandes Generadores de Residuos Sólidos Urbanos, requisito exigido para este tipo de actividad.

A partir de las irregularidades detectadas, se dispuso la clausura preventiva del lugar mientras avanzan las actuaciones administrativas correspondientes.

El local funcionaba en un edificio ubicado entre calles Entre Ríos y Corrientes, a pocas cuadras de barrio Nueva Córdoba.