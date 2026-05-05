La Falda: celebraron el Día Internacional de la Danza

La Falda. A través de un encuentro que tuvo lugar el pasado sábado 2 de mayo, el municipio de La Falda buscó visibilizar el trabajo artístico de profesionales de la danza que llevan adelante sus prácticas en esa localidad.

En el Salón Leopoldo Marechal se realizó un Foro de Danza donde gestores y artistas conversaron acerca de la realidad de las diferentes prácticas, y sus vinculaciones como posibilidad de regenerar los territorios y sus redes. Acompañaron este momento Melisa Cañas (Festival Internacional de la Danza) y Karina Frías (Fundación Red de Gestión Cultural).

Luego, en el Escenario de Av. Adén se realizaron clases gratuitas abiertas a todo público. Las mismas estuvieron a cargo de: Hugo González (Danza Contemporánea), Aira (Breaking), Paola Zapata (Folklore) y Brian David (Street fusión).

