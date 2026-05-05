Las obras que comenzaron esta semana en Santa María de Punilla

La Municipalidad de Santa María de Punilla comenzó la primera semana de mayo con obras en distintos barrios.

Durante el día de ayer, las cuadrillas municipales levantaron, podas y residuos con una Bobcat en la calle Yapeÿú (desde calle Álvarez Condarco hasta la Avenida Costanera) del barrio Villa Tillard Lo mismo ocurrió en la calle Barbieri (entre Almafuerte y Dorrego) del barrio Villa Bustos y en la calle Roque Sáenz Peña de Villa Caeiro

Pero además, se encaró el recambio de luminarias LED en el cantero central de la Avenida San Martín (a la altura de la calle Rosario, en Avenida San Martín esquina Juan XXlll, y en Avenida San Martín 2714 del barrio Villa Bustos.