Más de 300 voluntarios acompañarán a adultos a terminar la escuela

La Municipalidad de Córdoba puso en marcha una nueva edición del voluntariado del programa Aprendo, con la participación de 343 estudiantes universitarios y de nivel superior que brindarán acompañamiento pedagógico a jóvenes y adultos que buscan finalizar sus estudios.

El dispositivo alcanzará a 450 participantes —entre servidores urbanos, feriantes y referentes sociocomunitarios— y se desarrollará en 13 puntos territoriales, con 21 horarios disponibles.

Se trata de la quinta edición del programa, que desde su creación en 2022 ya permitió que 290 personas obtuvieran su título de nivel primario o secundario.

La iniciativa apunta a reforzar las trayectorias educativas a través de tutorías sostenidas por voluntarios, promoviendo la permanencia en el sistema y la finalización de estudios.

Los participantes del voluntariado pertenecen a 14 instituciones, entre ellas universidades públicas y privadas y siete institutos de formación docente.

Desde el municipio destacaron el crecimiento sostenido del programa y su articulación con el sistema educativo superior, en un esquema que combina inclusión educativa y compromiso social.

Además, durante el lanzamiento se realizó una instancia de capacitación para los voluntarios, con el objetivo de brindar herramientas pedagógicas para el acompañamiento en territorio.