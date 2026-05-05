Un equipo de la UNC en la final mundial de supercomputación en China

Competencia internacional de alto rendimiento
Un equipo de la UNC en la final mundial de supercomputación en ChinaEl grupo Carpinchos, integrado por estudiantes de FaMAF, fue seleccionado entre más de 350 equipos y será uno de los dos representantes latinoamericanos en la instancia decisiva.
El equipo de la Universidad Nacional de Córdoba clasificó a la final del Mundial de Supercomputación, que se desarrollará del 16 al 20 de mayo en la ciudad de Wuxi, China.
El conjunto, denominado Carpinchos, está conformado por Lara Kurtz, Milagros Carabelos, Tomás Bazán, Ignacio Facello y Javier Mercado Alcoba, estudiantes de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FaMAF).
Durante la competencia, deberán enfrentar desafíos vinculados a inteligencia artificial, simulación numérica y optimización de sistemas de supercómputo, en un certamen que reúne a equipos de alto nivel académico y técnico de todo el mundo.
La delegación cordobesa logró su lugar tras destacarse entre más de 350 equipos internacionales, en una edición donde solo dos universidades de América Latina accedieron a la final.