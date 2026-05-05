Vaca Narvaja disertará sobre La Perla y los procesos de memoria y justicia

Alta Gracia. El próximo 13 de mayo, la ciudad de Alta Gracia será escenario de una actividad centrada en la memoria histórica y los derechos humanos. El encuentro tendrá como protagonista al juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien brindará una charla titulada “La Perla: Identidad y Verdad”.

La disertación se llevará a cabo en el marco de una iniciativa organizada por el Rotary Club Alta Gracia, y tendrá lugar en el salón Sierra Chica a partir de las 21:30, con una cena incluida para los asistentes.

Durante su exposición, el magistrado —titular del Juzgado Federal N.º 3— abordará el reciente proceso de investigación judicial desarrollado en La Perla, uno de los principales centros clandestinos de detención que funcionaron durante la última dictadura cívico-militar en Argentina.

El eje de la charla estará puesto en el trabajo de identificación de víctimas del terrorismo de Estado, así como en los avances y desafíos que aún enfrentan las causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, la actividad busca abrir un espacio de reflexión sobre el rol de la Justicia en la reconstrucción de la memoria colectiva y en la consolidación de los valores democráticos.

La propuesta se presenta como una oportunidad para profundizar el debate en torno a los procesos de memoria, verdad y justicia, pilares fundamentales de la historia reciente argentina, y para mantener vigente el compromiso social con los derechos humanos.

Quienes deseen participar podrán realizar reservas telefónicas, en una jornada que promete convocar tanto a actores institucionales como a la comunidad interesada en estos temas.

