Alta Gracia suma un nuevo anexo para formar policías del interior

La Policía de Córdoba dejó inaugurado en Alta Gracia un nuevo anexo de la Escuela de Suboficiales “General Manuel Belgrano”, en el marco de una estrategia orientada a descentralizar la formación policial y ampliar el acceso para jóvenes del interior provincial.

El acto fue encabezado por el jefe de Policía, Marcelo Marín, junto al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el intendente de Alta Gracia, Marcos Torres Lima, acompañados por autoridades e invitados.

Desde la fuerza señalaron que la apertura representa un avance en el fortalecimiento de la capacitación policial en distintos puntos de Córdoba, evitando que muchos aspirantes deban trasladarse a la capital para cursar su formación.

La nueva sede permitirá acercar oportunidades de formación a jóvenes de la región y reforzar la presencia institucional en el interior provincial.