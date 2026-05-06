Capilla del Monte propone gastronomía criolla y deporte extremo

Capilla del Monte. Con la llegada de mayo, mes cargado de identidad patria, Capilla del Monte despliega una nutrida agenda de actividades que combina tradición, sabores y adrenalina. Bajo el lema “Imperdibles de Mayo”, la localidad cordobesa invita a vecinos y turistas a disfrutar de una propuesta diversa que recorre lo cultural, lo gastronómico y lo deportivo.

Uno de los ejes centrales será el Mes de la Cocina Criolla, una iniciativa que pone en valor la identidad culinaria argentina a través de un circuito de restaurantes y bodegones. Allí, los visitantes podrán degustar platos tradicionales en un recorrido pensado para rescatar sabores bien nuestros, en un ambiente serrano que potencia la experiencia.

Pero la agenda no se detiene en la mesa. Para quienes buscan emociones fuertes, llega la segunda fecha del CPRO Enduro, que se disputará el sábado 9 y domingo 10. La competencia promete un fin de semana a pura adrenalina, con pilotos desafiando terrenos exigentes en medio de paisajes naturales que son marca registrada de la región.

Desde el municipio destacaron que esta programación apunta a consolidar a Capilla del Monte como un destino activo durante todo el año, ofreciendo alternativas que integran turismo, cultura y deporte. “Diseñamos muchas actividades para vos”, señala la invitación, que busca atraer tanto al público local como a visitantes de toda la provincia y el país.

Así, entre sabores criollos, motores y sierras, Capilla del Monte se posiciona como uno de los destinos destacados del otoño cordobés, con propuestas que invitan a quedarse, recorrer y vivir la experiencia completa.

