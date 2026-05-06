Córdoba: impulsan actividades por la Semana de la Enfermería

Un hospital de Córdoba puso en marcha distintas actividades destinadas al personal de salud, pacientes y familias en el marco del Día Mundial del Lavado de Manos y la Semana de la Enfermería.

Desde el Comité de Prevención y Control de Infecciones se impulsan acciones para reforzar las buenas prácticas de higiene de manos dentro del ámbito hospitalario.

“La higiene de manos es una práctica que te cuida”, señalaron desde la institución, remarcando que el lavado de manos antes y después de cada atención resulta clave para prevenir infecciones y garantizar una atención segura.

Las propuestas incluyen actividades de concientización dirigidas tanto al equipo de salud como a pacientes.

Además, desde este martes y hasta el 12 de mayo se desarrollará la Semana de la Enfermería, con distintas iniciativas destinadas a reconocer la labor cotidiana del personal.

Entre las actividades previstas se encuentran murales con fotografías de los equipos de trabajo en cada servicio, un concurso de relatos denominado “Historias que nos marcaron” y espacios de reconocimiento entre compañeros.

Por otra parte, el próximo viernes 8 de mayo se realizará una nueva edición de “Maternando Punilla”, organizada junto al Programa de Protección de la Embarazada y su Bebé.

La actividad comenzará a las 10 en el hall del quinto piso del hospital e incluirá talleres de cocina, entrega de ajuares, kits de legumbres y leche, además de juegos, sorteos y premios.