Córdoba renovó uno de sus paseos más emblemáticos

El Paseo del Buen Pastor volvió a lucir renovado tras una intervención integral que incluyó la reimplantación del césped, mejoras en la parquización y trabajos de infraestructura en distintos sectores del predio.

Las tareas fueron ejecutadas por la Dirección General de Preservación de Espacios Públicos, Monumentos y Patrimonio Provincial, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

La puesta en valor se realizó debido al desgaste que sufría el césped por la gran circulación diaria de vecinos y turistas que utilizan el espacio para actividades recreativas, culturales y gastronómicas en pleno corazón de Nueva Córdoba.

Entre los trabajos realizados se destacó la colocación de una nueva carpeta verde, junto con la oxigenación del terreno para favorecer un césped más resistente y compacto.

Además, se adaptó el mobiliario urbano, se generaron nuevos sectores de esparcimiento y se recuperó el sistema de iluminación para mejorar la seguridad y la visibilidad durante la noche.

Las obras también incluyeron la renovación completa de la infraestructura de riego, con mejoras en cisterna, bombas y cañerías.

Desde el área provincial indicaron que las intervenciones permitieron restaurar y embellecer el paseo, recuperando su protagonismo paisajístico y mejorando la calidad ambiental de uno de los espacios más visitados de la ciudad.