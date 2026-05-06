La Defensoría reunió al sector discapacidad por demoras y crisis

La Defensoría del Pueblo de Córdoba encabezó una mesa de trabajo junto a familias, profesionales y prestadores vinculados al sector de discapacidad, en un contexto marcado por reclamos por demoras administrativas, falta de pagos y dificultades para acceder a tratamientos esenciales.

La reunión fue encabezada por el defensor del Pueblo Adjunto, Carlos Galoppo, acompañado por la secretaria general Constanza Monayar y el equipo de Inclusión Social.

Durante el encuentro, representantes de distintas organizaciones expusieron las problemáticas que atraviesa el sector, entre ellas retrasos en autorizaciones y pagos, trámites que pueden extenderse hasta un año y situaciones de desfinanciamiento que impactan directamente en las prestaciones.

“No tenemos subsidios, pero sí tenemos gestión. Lo más importante es no ser indiferente al dolor que están padeciendo”, expresó Galoppo durante la jornada.

Participaron referentes de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, CAPREDIS, Federación Converger, Fundación Familia CEA y la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI).

Desde la Defensoría señalaron que buscan actuar como mediadores entre la ciudadanía y el Estado para agilizar respuestas y evitar que los conflictos terminen judicializados.