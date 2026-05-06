Policías antinarcotráfico realizaron pruebas físicas y de tiro

Capacitación y control operativo
Policías antinarcotráfico realizaron pruebas físicas y de tiroLas pruebas forman parte del sistema anual obligatorio que busca medir la preparación y capacidad de respuesta del personal antinarcotráfico.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante nuevas instancias de “suficiencia anual”, una serie de evaluaciones obligatorias destinadas a medir el rendimiento operativo y físico de sus efectivos.
Según informaron desde la fuerza, las pruebas forman parte de un sistema permanente establecido por normativa y apuntan a garantizar condiciones óptimas de actuación en procedimientos y situaciones de intervención.
Durante las jornadas, el personal fue sometido a exigentes evaluaciones físicas que incluyeron resistencia, fuerza, velocidad y capacidades coordinativas aplicadas a escenarios similares a los que enfrenta la labor policial cotidiana.
Además, se realizaron pruebas de tiro donde se evaluó la precisión, el manejo seguro del arma reglamentaria, la toma de decisiones y la capacidad de respuesta bajo presión y en tiempos limitados.
Desde la FPA señalaron que estos controles permiten no solo medir el desempeño individual de cada efectivo, sino también reforzar la preparación constante, la disciplina y el compromiso operativo de la fuerza.