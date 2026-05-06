Prorrogaron habilitaciones comerciales en La Falda

La Falda. La Municipalidad de la Ciudad de La Falda informó que, mediante el Decreto N° 518/2026, se ha dispuesto prorrogar la renovación de habilitaciones comerciales hasta el 15 de mayo de 2026 inclusive.

Esta medida tiene como objetivo brindar un plazo adicional para que los contribuyentes puedan regularizar su situación y cumplir con las condiciones correspondientes.

"Se solicita a los titulares de comercios acercarse a las áreas correspondientes para completar el trámite", señalaron.

